Росіяни вирішили наразі відмовитися від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках. Про це йдеться у зведенні генштабу ЗСУ.

Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках.

На Сіверщині (Чернігівська область) завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію Білорусі.

Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками Білорусі не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до Білорусі награбовані транспортні засоби та інше майно.

Крім того, на Донецькому напрямку противник проводить перегрупування та посилення наявних військ.

Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади на територію Донецької та Луганської областей.