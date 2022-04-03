Рішення Владіміра Путіна закінчити свою війну проти України залежить від того, що трапиться протягом наступних трьох тижнів. Про це в інтерв'ю ТСН заявив колишній командувач європейської армії США, генерал Бен Ходжес.

«Думаю, це залежить від того, що трапиться протягом наступних трьох тижнів. Якщо ми не допоможемо Україні розбити росіян зараз, це затягнеться на місяці і місяці і Росія продовжить робити так, щоб Україна стікала кров'ю. Однак якщо ми розіб'ємо росіян зараз, тоді ми можемо виходити на переговори з цього питання набагато швидше», – пояснив Ходжес.

Він також закликав тиснути на РФ саме зараз, щоб не дати можливість росіянами повторити війну через кілька років.

Він зазначив, що армія РФ точно неефективна, але у них є ще є ядерна зброя, багато можливостей, тисячі солдатів.

«Тому ми повинні скористатися можливістю зараз, поки вони зазнали невдачі, щоб їх зламати. Інакше ми будемо мати справу з цим знову через 2-3 роки. Тому ми зараз повинні говорити про перемогу. Навіть нема чого обговорювати. Пріоритет – це виграти і відновити суверенітет України. І це має бути метою США і Європи, допомогти Україні відновити її суверенітет. Тоді можна буде говорити з позиції сили. Але це рішення залежить від України. Україна – суверенна країна», – зазначив Ходжес.

Ходжес уточнив, що Україні потрібно надати те озброєння, яке допоможе знищувати ракети великої дальності, артилерію дальньої дії, кораблі і літаки, з яких запускають крилаті ракети.