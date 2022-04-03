У неділю, 3 квітня, російські військові завдали кілька ракетних ударів по Миколаєву. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«Друзі, маємо кілька ракетних ударів по місту. Збираємо зараз дані. Не публікуйте ніяких фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. Якщо хочете поділитись інформацією – пишіть мені у приватні повідомлення на Facebook», – написав Олександр Сєнкевич.

Наразі немає офіційної інформації щодо наслідків ракетних ударів, пошкоджених об’єктів чи постраждалих мешканців.

Нагадаємо, що ворог не вперше обстрілює місто. Нещодавно через ворожий обстріл було знищено частину будівлі Миколаївської ОДА, через що загинули 28 людей. Також росіяни обстрілювали військові казарми в місті.