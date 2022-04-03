Більшість людей померли від кульових поранень або ураження з важкої зброї

Правоохоронці детально оглядають тіла закатованих мешканців Київської області, а також місця їхньої смерті, щоб зібрати докази злочинів російської армії. За словами генпрокурорки Ірини Венедіктової, на судмедекспертизу вже вивезли 410 тіл вбитих українців.

«В бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК. З території Київщини наразі вивезено 410 тіл вбитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 з них вже оглянуто», – повідомила Ірина Венедіктова.

Для першочергових слідчих дій на території Бучанського району залучено понад 50 поліцейських та прокурорів. У всіх звільнених населених пунктах Київської та Чернігівської області працюватимуть слідчо-оперативні групи, щоб зібрати докази воєнних злочинів.

«Вся звільнена від окупантів територія поділена на квадрати, в кожному з яких працюють слідчо-оперативні групи з прокурорів, слідчих та оперативних співробітників Нацполу. До проведення оглядів місць подій залучаються інспектори-криміналісти, вибухотехніки, кінологи, судово-медичні експерти чи лікарі», – пояснила Ірина Венедіктова.

Перед слідчими місцевість оглядають фахівці ДСНС: вороги замінували не тільки територію населених пунктів, які вони тримали в окупації, а й на трупах місцевих. Паралельно поліцейські опитують місцеве населення, шукають свідків, потерпілих, збирають фото і відеодокази.

Нагадаємо, лише в одному смт. Буча росіяни закатували щонайменше 280 мирних мешканців.