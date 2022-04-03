Під Ірпенем ЗСУ захопили російський секретний комплекс розвідки «Барнаул-Т»
Комплекс з блоком «свій-чужий» здатний виявляти ціль супротивника на дальності до 40 км
Російські десантники, які поспіхом відступила від Києва, залишили українським військовим вкрай рідкісні зразки техніки серед яких російський секретний комплекс розвідки та управління протиповітряною обороною «Барнаул-Т». Про це повідомляє профільне видання Defense Express з посиланням на відео, яке з'явилося у мережі.
На відео зафіксований район річки Ірпінь, яка, після знищення дамби, розлилась та утворила важкопрохідне болото. Серед знищених бойових машин десанту зафіксована машина на базі БТР-МДМ «Ракушка».
Як стверджують фахівці, це схоже на машину 9С932-2 зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною «Барнаул-Т». Ця ж машина відома під назвою МРУ-Д.
відео Ігоря Луценка
У розгорнутому вигляді 9С932-2, перші партії якої потрапили до армії РФ лише у 2018 році. Вона оснащена радіолокаційною станцією, яка здатна виявляти цілі на дальності до 40 км. А головне – може передавати цю інформацію на засоби протиповітряної оборони в автоматичному режимі.
«Судячи з того, що машина 9С932-2 у складеному та не пошкодженому вигляді, з високою долею вірогідністю у цій машині може бути цілим блок ідентифікації «свій-чужий». І це справжній подарунок для фахівців ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України, – зазначає видання.
Нагадаємо, що росіяни знищують власну техніку та видають її за підбиту українську. Крім того, серед російських трофеїв, які вдалося захопити бійцях ЗСУ, зокрема, найновіша командно-штабна машина армії Росії - Р-149МА1, яка є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як «Созвездие». А також новенькі російські броньовані «Урали» моделі «Торнадо-У», які зійшли з конвеєру в 2021-му.