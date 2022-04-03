Машина 9С932-2 у складеному та не пошкодженому вигляді є «подарунком» для захисників України

Російські десантники, які поспіхом відступила від Києва, залишили українським військовим вкрай рідкісні зразки техніки серед яких російський секретний комплекс розвідки та управління протиповітряною обороною «Барнаул-Т». Про це повідомляє профільне видання Defense Express з посиланням на відео, яке з'явилося у мережі.

На відео зафіксований район річки Ірпінь, яка, після знищення дамби, розлилась та утворила важкопрохідне болото. Серед знищених бойових машин десанту зафіксована машина на базі БТР-МДМ «Ракушка».

Як стверджують фахівці, це схоже на машину 9С932-2 зі складу комплексу розвідки та управління протиповітряною обороною «Барнаул-Т». Ця ж машина відома під назвою МРУ-Д.

відео Ігоря Луценка

У розгорнутому вигляді 9С932-2, перші партії якої потрапили до армії РФ лише у 2018 році. Вона оснащена радіолокаційною станцією, яка здатна виявляти цілі на дальності до 40 км. А головне – може передавати цю інформацію на засоби протиповітряної оборони в автоматичному режимі.

«Судячи з того, що машина 9С932-2 у складеному та не пошкодженому вигляді, з високою долею вірогідністю у цій машині може бути цілим блок ідентифікації «свій-чужий». І це справжній подарунок для фахівців ЗСУ та оборонно-промислового комплексу України, – зазначає видання.

Нагадаємо, що росіяни знищують власну техніку та видають її за підбиту українську. Крім того, серед російських трофеїв, які вдалося захопити бійцях ЗСУ, зокрема, найновіша командно-штабна машина армії Росії - Р-149МА1, яка є елементом автоматизованої системи управління військами, відомої як «Созвездие». А також новенькі російські броньовані «Урали» моделі «Торнадо-У», які зійшли з конвеєру в 2021-му.