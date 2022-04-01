Росіяни знищують власну техніку та видають її за підбиту українську
Командири для звітності просять зробити фото знищеної нібито української техніки
Російські загарбники знищують власну техніку та видають її за підбиту українську. Про це йдеться у перехопленій українськими спецслужбами розмові між окупантами, яку оприлюднили у п’ятницю, 1 квітня.
На перехопленнях СБУ розмовах чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів». Зокрема, російський військовий пропонує командиру знищити власні ж міномети та затопити техніку в річці.
«Давайте, викидайте в річку її. Тільки пошвидше, мені вже весь мозок винесли: з фотографіями, з бинтами, з коробками, зі стрічками. Я вже тисячу разів пошкодував. Давайте пошвидше.... Я вже про це доклав, тепер чекають фотографій», – каже йому у відповідь командир.
Таким чином окупанти намагаються створити видимість своїх успіхів у російсько-українській війні.
«Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою», – повідомляють у СБУ.
Зазначимо, що українські спецслужби регулярно публікують перехоплені розмови окупантів як додаткові докази їхніх злочинів в Україні.