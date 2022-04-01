Російські загарбники знищують власну техніку та видають її за підбиту українську. Про це йдеться у перехопленій українськими спецслужбами розмові між окупантами, яку оприлюднили у п’ятницю, 1 квітня.

На перехопленнях СБУ розмовах чути, як російський командир ставить своєму підлеглому завдання: зробити фото- та відеофіксацію «знищених мінометів». Зокрема, російський військовий пропонує командиру знищити власні ж міномети та затопити техніку в річці.

«Давайте, викидайте в річку її. Тільки пошвидше, мені вже весь мозок винесли: з фотографіями, з бинтами, з коробками, зі стрічками. Я вже тисячу разів пошкодував. Давайте пошвидше.... Я вже про це доклав, тепер чекають фотографій», – каже йому у відповідь командир.

Таким чином окупанти намагаються створити видимість своїх успіхів у російсько-українській війні.

«Вони користуються схожістю нашої техніки, але навіть «у спокійних умовах» путінські вояки не можуть знищити власну гаубицю ані з гранатомету, ані вибухівкою», – повідомляють у СБУ.

Зазначимо, що українські спецслужби регулярно публікують перехоплені розмови окупантів як додаткові докази їхніх злочинів в Україні.