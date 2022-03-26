Замість очікуваного відпочинку солдати, які вирвались з України, знову потрапляють на війну

Російські окупанти, які замість переможного маршу зустрілися із запеклим опором українців, намагаються прорватися у місце дислокації своїх військових частин, але замість очікуваного відпочинку знову потрапляють на війну. Про це свідчать нові розмови російських військових, які перехопила СБУ.

«Ось ці двоє загарбників на початку вторгнення в Україну воювали у складі одного військового підрозділу. Та на підходах до Чернігова шляхи розійшлися. Одному з них після втрати БМП вдалося через Білорусь прорватися до Росії. Сподівався потрапити додому на перепочинок. Та не склалося», – розповіли в СБУ.

«Долбо*бы комбаты них*я обратно не отправляют. Колонну формируют и обратно на фронт», – цитує СБУ перехоплену розмову між двома окупантами, – «…пацаны есть без стволов там. Спрашиваешь: где твой автомат? – а его просто не выдали!».

У спецслужбі поіронізували: «Ну, звісно, для чого видавати зброю «гарматному м’ясу»? Зате здаватися в полон можна без зброї!».