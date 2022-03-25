Попри обіцянку ісламської шшиїтської терористичної організації «Хезболла» не брати участі в російсько-українській війні, 29 березня в Білорусь планують перекинути 200 найманців цієї організації, які воюватимуть на боці агресора, повідомила 25 березня російська опозиційн «Новая газета» з посиланням на арабський телеканал «Аль Хадас».

представники російської приватної військової компанії «Вагнер» провели перемовини з ісламським шиїтським угрупованням «Хезболла» про відправку бойовиків в Україну. Повідомляється, що сторони домовилися про відправку 800 бойовиків цієї організації до України для ведення бойових дій.

Плата одному найманцю становитиме 1500 доларів на місяць. Також як бонус до цього рішення «Хезболла» і опосередковано через неї Іран можуть отримати деякі преференції щодо великих угод.

Арабські ЗМІ повідомили, що незабаром після цієї зустрічі «Хезболла» відкрила вербувально-мобілізаційне бюро у місті Кусейр провінції Хомс у Сирії. Крім того, у сирійських містах Алеппо, Ябруд та Сайїда-Зейнаб вже відкрито три додаткові відділення з мобілізації бойовиків цієї організації. Четвертий офіс було відкрито в сусідньому із Сирією Лівані, у південному передмісті Бейрута, яке контролює «Хезболла».

Перший етап відправлення бойовиків до України планується, за даними місцевих ЗМІ, на вівторок, 29 березня. 200 бійців начебто буде перекинуто зі столиці Сирії – Дамаска на військову авіабазу в Гомельській області Білорусі.

Бойовиків для участі у війні проти України набирають серед загартованих у боях батальйонів «Аль-Аббас» і «Аль-Радван».

Додамо, що наразі армія «Хезболли» налічує близько 100 тис. бойовиків, які воюють безперервно. У багатьох країнах світу вона визнана терористичною організацією.

Новина про відправку бойовиків в Україну суперечить тому, що генеральний секретар «Хезболли» Хасан Насралла висловив минулого тижня. Тоді він наполягав, що «Хезболла» категорично заперечує будь-яку можливість участі у війні проти України.

Втім, «Новая газета» зазначає, що «Хезболла» і раніше заперечувала можливість участі своїх членів у бойових діях у зарубіжних країнах – у Сирії, Боснії, Палестині, Ємені та Іраку. І щоразу згодом зізнавалася у відправці бойовиків.

Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія залучає до війни в Україні найманців Башара Асада і «Хезболли».

Втім, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що сирійських бойовиків цікавить не війна, а можливість дезертирувати в Європу. Зрештою, 23 березня українські розвідники повідомили, що Сирія не виконує перед Росією обіцянку постачати найманців.