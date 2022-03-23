Більшість сирійських військових не готові ризикувати життям заради примарного заробітку

Влада Сирії не виконує своїх попередніх обіцянок перед РФ щодо системного постачання найманців для російської армії. Наразі РФ намагається домовитись про вербування найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки. За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, більшість сирійських військових не готові ризикувати життям заради примарного заробітку.

За інформацією розвідки, 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, який виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

«Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не надав чіткої відповіді», – повідомили у розвідці.

Сирійська сторона пообіцяла вийти на зв’язок після консультацій «з іншими представниками керівного складу 8-ї бригади».

Відомо, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.

За інформацією видання «Лівий берег» з посиланням на The Wall Street Journal, 7 березня видання опублікувало матеріал про те, що Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ. 13 березня ГУР Міноборони України повідомило, що РФ уже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії.

Нещодавно в розвідці також заявили, що частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу.

Напередодні в українській розвідці також заявили, що через брак резервів у РФ мобілізують боржників та аліментників.