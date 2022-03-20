Халіф Хафтар під час візиту до Москви пообіцяв участь лівійської армії у війні проти України

Російська армія зможе поповнитися військовими з Лівії. Про це було погоджено під час візиту керівника лівійської національної армії Халіфа Хафтара до Москви. Про це повідомив ввечері 20 березня Генеральний штаб ЗСУ.

«Було досягнуто домовленостей про направлення лівійських “добровольців” до України з метою участі у бойових діях на боці Російської Федерації. Перекидання військових найманців, імовірно, буде здійснюватись за рахунок приватної військової компанії “Ліга” (колишня “Вагнер”), літаками повітряно-космічних сил Російської Федерації», – повідомив Генштаб.

У ЗСУ додали, що російські пропагандисти готують населення РФ до тривалої війни.

Загалом у росіян великі втрати особового складу, проблеми з логістикою. Тому для поповнення втрат армії проводиться прихована мобілізація в ОРДЛО та на Кубані, Приморському краю, Ярославській області та регіонах уральського федерального округу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося про сирійських найманців, які їдуть воювати в Україну на боці РФ. Однак частина з них розглядають участь у цій війні як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу. Також Росія залучає бойовиків-найманців з інших країн.