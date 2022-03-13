Ворог перегруповує війська та поповнює свої сили для подальшого наступу

Під час перегрупування російських військ здійснюється підготовка додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ 13 березня.

Так, за наявною інформацією, протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102- ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій.

До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь.

Крім того, у 820 головному центрі попередження про ракетний напад (Солнечногорськ) проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

З метою термінового поповнення втрат окупаційних військ ЗС РФ перекидають частину «миротворчого» контингенту з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну. Також, за наявною інформацією, залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

Водночас як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.

За інформацією ГУР, упродовж останніх днів Росія вже завербувала тисячі сирійських найманців серед членів так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5-ого корпусу ЗС Сирії.

«Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю, – йдеться у повідомленні військової розвідки.

Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні». Щомісячна заробітна платня для іноземних найманців, які воюватимуть у складі російських військ, складатиме від 300 до 600 доларів США.

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