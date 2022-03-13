Спецслужби РФ готують спецоперацію спрямовану на дискредитацію українців, що живуть в Росії. Про заплановані провокації повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



В рамках спецоперації планується:

поширення закликів до українців, що живуть в РФ, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму Путіна. До проголошення закликів будуть залучатися лідери громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами Росії.

надання протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного «українського» забарвлення.

реалізація серії провокацій насильницького (терористичного) характеру, які «організовуватимуться» етнічними українцями.

посилення пропагандистських заходів з метою роз’яснення громадянам РФ безальтернативності війни з Україною та необхідності знищення українців.

Раніше ZAXID.NET інформував, що російська влада готується обстрілювати житлові квартали біля українського кордону, щоб звинуватити у цьому Україну. Це може стати підставою для оголошення загальної мобілізації.

Українська розвідка також повідомляла про два варіанти ядерного шантажу Росії, а також, що російські генерали не хочуть продовжувати війну з Україною.

Додамо, що Росія не вперше вдається до провокацій, для ворога це звичні методи боротьби, бо він не може добитись своєї цілі та захопити Україну. Кілька днів тому російські винищувачі завдали удару по території Білорусі, метою провокації було звинуватити в обстрілі українських військових, та втягнути Білорусь у війну.

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