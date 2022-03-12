Росіяни планують підпалити радіоактивні ліси, або обстріляти ядерне сховище ЧАЕС

Голова управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив, що Росія опрацьовує два варіанти ядерного шантажу України. Про це він розповів у інтерв’ю агентству «Укрінформ».

«Ми маємо інформацію про розроблення двох варіантів. Який з них вони оберуть, це залежить виключно від них. Перший - це масштабне підпалювання радіоактивних лісів, підніметься одразу радіоактивна хмара, і піде в напрямку, куди дме вітер. Друге - застосування артилерії по ядерному сховищу. Результат буде той самий. Що в першому, що в другому випадку. Російське керівництво має на меті звинуватити саме Україну, і саме ії "нацистські", "неонацистські" формування, яких тут насправді не існує», – розповів Буданов.

Він нагадав, що Росія не вперше вдається до ядерного шантажу. Уже був умисний обстріл блоків Запорізької атомної електростанції, а також ракетний удар по Харківському фізико-технічному інституту, на території якого знаходиться експериментальний ядерний реактор.

«Це все на меті має залякування. Тепер російське керівництво розуміє, що їхні плани швидкої кампанії провалилися, і вони переходять до ядерного шантажу», – сказав Буданов.

Раніше українська розвідка уже повідомляла про підготовку росіянами теракту на ЧАЕС. Російські війська, які контролюють АЕС, планують створити техногенну катастрофу, відповідальність за яку перекладуть на Україну.

Хроніки опору. День шістнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET