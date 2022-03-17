Росія активно вербує найманців у Сирії, але ті воювати проти України не збираються

Частина сирійських найманців розглядають участь у війні в Україні на боці Росії як можливість подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни Євросоюзу. Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони.

Як розповіли у відомстві, командування сирійської авіабази «Хмеймім» отримало вказівку відправляти до України до 300 бойовиків щодня. Перша партія найманців вирушила до Росії 15 березня. Наразі розвідці відомо про 150 відправлених сирійців. Їм пообіцяли платити від 300 до 600 доларів на місяць.

Також, найближчим часом заплановано переміщення з Сирії до Росії та Білорусі озброєння, військової техніки та інших ресурсів для забезпечення російських окупаційних військ. Президент Сирії Башар аль-Асад пообіцяв надати Росії для війни в Україні 40 000 бойовиків.

Під час вербування найманцям обіцяють, що вони виконуватимуть виключно поліцейські функції з наведення ладу на окупованих територіях, тобто суто поліцейські функції.

«Але останнім часом серед найманців почала поширюватися інформація щодо безпосередньої участі в бойових діях проти української армії. Це значно знизило «бойовий дух» сирійців», – йдеться в повідомленні.

Українська розвідка повідомила, що нещодавно до воєнної бази Хмеймім з Росії прибуло понад 30 бойовиків, які отримали поранення в боях проти захисників України. Це негативно вплинуло на морально-психологічний стан інших найманців і призвело до відмови частини з них брати участь у бойових діях. Серед сирійських бойовиків навіть було зафіксовано випадки самокаліцтва.

«Частина найманців розглядають відправлення до Росії та Білорусі як шанс подальшого дезертирства та нелегальної міграції в країни ЄС», – зазначили у ГУР.

Як інформував ZAXID.NET, держава-агресорка відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців їх мають переправити до Росії на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.

За інформацією ГУР, упродовж останніх днів Росія вже завербувала тисячі сирійських найманців серед членів так званого «Ополчення національної оборони» та підрозділів 5 корпусу ЗС Сирії