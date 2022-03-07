Чоловікам із Сирії пропонують від 200 до 300 доларів, щоб «поїхати в Україну та працювати як охоронці»

За словами офіційних осіб США, Москва вербує сирійців, які вміють вести бойові дії в міських умовах, для ведення бойових дій в Україні. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на чотирьох американських посадових осіб.

Зі слів одного з чиновників, наразі залишається незрозуміло, скільки бойовиків було ідентифіковано, однак вже відомо про те, що деякі з них уже перебувають у Росії та готуються вступити у конфлікт.

Офіційні особи відмовилися повідомити, що ще відомо про перекидання сирійських бойовиків в Україну, статус або точний масштаб цих зусиль.

На думку аналітиків, такий крок свідчить про можливу ескалацію бойових дій в Україні.

Арабські ЗМІ повідомляють, що Росія пропонувала добровольцям із Сирії від 200 до 300 доларів, щоб «поїхати в Україну та працювати як охоронці» протягом шести місяців.

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