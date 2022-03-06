Внаслідок бойових дій силами українських військових було знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова.

Як інформує Генштаб ЗСУ в Facebook, угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Південному, Східному та Північному напрямках.

«Окупантам нанесено великих втрат в особовому складі та техніці. Знищено командира 61-ї окремої бригади морської піхоти ЗС РФ підполковника Дмитра Сафронова та заступника командира 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ПДВ ЗС РФ підполковника Дениса Глєбова», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські військові зустріли рішучий опір українських захисників, а тому зазнають важких втрат. Через це російська влада вдалася до прихованої мобілізації у Краснодарському краї.

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