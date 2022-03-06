Мобілізацію наразі оголошено в Краснодарському краї РФ

Російські військові продовжують обстрілювати мирне населення України і зазнають важких втрат. Через це російська влада вдалася до прихованої мобілізації у Краснодарському краї. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.

«Триває одинадцята доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Не досягнувши успішного просування підрозділів, окупаційні війська, в порушення Міжнародного гуманітарного права, продовжують наносити ракетно-бомбові удари по об’єктах цивільної транспортної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення», – йдеться у повідомлені.

Крім того, у населеному пункті Липці (Харківська область), окупанти забирали телефони місцевих жителів, примушують одягати білі та червоні пов’язки на руку, а на будівлях вивішувати білі ганчірки.

По аеропорту «Вінниця» близько 14-ї години ворог завдав масований ракетний удар. Обстріли Маріуполя й Ірпеня впродовж дня не припинялися.

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