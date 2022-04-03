Пенсіонер кинув коктейль Молотова і спалив російську бойову машину «Град»

На Миколаївщині 78-річний мешканець міста Баштанка підпалив установку «Град» окупантів, кинувши коктейль Молотова.

Як повідомили в територіальній обороні Збройних сил України, 78-річний пенсіонер хотів записатися до лав територіальної оборони, але його не взяли через літній вік.

Згодом у Баштанці зав’язався бій із російськими окупантами. «Дід Василь прийшов на блокпост та взяв «коктейль Молотова». Згодом кинув його у «Град», установка спалахнула», – розповіли в теробороні.

Раніше повідомлялося, що місцеві жителі українських міст та сіл, куди заходять російські окупанти, пригощають їх отруєною їжею та алкоголем. Українська розвідка повідомляє про перші смерті росіян від отруєнь в Україні.