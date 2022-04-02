Місцеві жителі українських міст та сіл, куди заходять російські окупанти, пригощають їх отруєною їжею та алкоголем. Як повідомила у суботу, 2 квітня, розвідка Міноборони, уже зафіксовані перші смерті росіян від отруєнь в Україні.

За інформацією розвідки, місцеві жителі Ізюмського району на Харківщині «пригостили» росіян з 3-ї мотострілкової дивізії РФ отруєними пиріжками. В результаті двоє окупантів загинули одразу, ще 28 потрапили до реанімації. Їхній поточний стан – уточнюється.

Окрім того, ще близько 500 військовослужбовців 3 мотострілкової дивізії РФ перебувають в лікарнях внаслідок важкого отруєння алкоголем невідомого походження.

Російське командування списує ці випадки на так звані «не бойові втрати».

Нагадаємо, 1 квітня зафіксували першу смерть російського військового від променевої хвороби, ще 73 – перебувають в білоруському шпиталі у важкому стані. Російські військові отримали опромінення, коли тримали в окупації Чорнобильську АЕС, а також коли копали окопи в радіоактивному Рудому лісі.