Зброя знищених українськими десантниками окупантів

У неділю, 3 квітня, українські десантники повідомили про знищення підрозділу російських окупантів та декількох одиниць їхньої бойової техніки.

У повідомленні десантно-штурмових військ ЗСУ вказано, що окупантів та ворожу техніку знищила 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада ДШВ у одному з районів виконання бойових дій.

За час війни Росія втратила уже понад 18 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.