Ноутбук та гроші, які росіяни вкрали в мирних мешканців

Під час бою українські військові захопили трофейний російський БТР, у якому були крадені ноутбуки та гроші. Про це 3 квітня повідомила 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Як повідомили українські військові, екіпаж БТР втік після того, як граната пошкодила колеса машини. Всередині БТР залишилося кілька ноутбуків і гроші.

«Ноутбуки впізнали мешканці села, біля якого відбувся бій. За їх словами, російські військові забирали в них побутову техніку, гроші, одяг і продукти, а також нишпорили по залишених хатах, господарі яких втекли із зони бойових дій, у пошуках чогось цінного й алкоголю. Виносили ковдри й матраци, забирали з погребів консервацію», – пишуть військові.

Нагадаємо, що російські військові не вперше крадуть майно мирних мешканців, погрожуючи їм зброєю, або вбиваючи їх. Йдеться не лише про коштовності, гроші чи техніку, під час відступу з Київщини у колонах противника було чимало цивільних авто, які вони вкрали у місцевих.