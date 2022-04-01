Росіяни вивозять викрадені цивільні автомобілі та інше майно

Російські війська частково відводять свої підрозділи з Київщини. У колонах їхньої техніки є чимало цивільних автомобілів, викрадених росіянами в місцевих мешканців. Також вивозять інше награбоване майно. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Спостерігається продовження часткового відведення підрозділів російських окупаційних військ з півночі Київської області в бік державного кордону з республікою Білорусь. Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), що були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ в ранці п’ятниці, 1 квітня.

Орім того, за даними Генштабу, вивозять інше награбоване у місцевих мешканців майно.

На тимчасово зайнятих територіях військові РФ продовжують свої протиправні дії, обмежуючи рух цивільного населення, використовують будинки та квартири місцевих жителів для розміщення особового складу, утримуючи в заручниках місцевих мешканців та активістів.

«Триває мародерство та вчинення насильства стосовно громадян України. В окремих районах тимчасово зайнятих ворогом, окупанти намагаються змусити підприємців до переходу на розрахунок за товари та послуги у російських рублях», – зазначають у Генштабі ЗСУ.