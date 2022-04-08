Вночі у п’ятницю, 8 квітня, голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив про звільнення області від російських загарбників. Проте мешканців просять бути обережними, оскільки територія не є безпечною.

«Територія області вільна від орків, тож якщо ви чуєте вибухи (а їх чимало останніми днями) - це працюють рятувальники і вибухотехніки. Знешкоджують боєприпаси, які лишили російські військові на нашій землі», – повідомив Живицький.

На Сумщині, за словами очільника області, є ще багато необстежених ділянок, тому мешканців закликають бути обережними.

«Дуже багато замінованих та необстежених ділянок. Не з'їжджайте на узбіччях та не користуються лісовими дорогами. Не підходьте до знищеної техніки чи місць стоянок орків! Знаю, там все жахливо, але ще не час для прибирання. Спочатку – розмінування», – додав він.

Нагадаємо, що нещодавно Київську та частину Чернігівської області звільнили від російських загарбників. У окупованих міста таких, як Буча росіяни влаштовували справжній геноцид, розстрілюючи мирних мешканців.