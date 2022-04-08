Українська артилерія знищила пункт дислокації окупантів і їхню техніку. Будинок олігарха пошкоджено, та він запевняє, що зараз головне - це рятувати людські життя

Одеський бізнесмен Андрій Ставніцер дав наводку українським військовим на свій дім біля Києва, де окупанти облаштували собі пункт дислокації. Через камери спостереження він побачив, як російська армія завезла до його будинку багато техніки для атаки українських міст. Він дав ЗСУ точні координати і дозволив прицільно вистрелити для знищення ворогів і їхньої техніки.

«Ти дивишся у веб-камеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г та «Гради». Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалити по Києву. Для цього вони і приїхали», – написав Андрій Ставніцер 8 квітня у Facebook.

Він повідомив про кількість окупантів ЗСУ, точні координати свого будинку для наведення вогню та дозволив вистрелити по ньому.

Андрій Ставніцер не уточняє інформації про результати обстрілу. Сам він перебуває за кордоном. Як вдалося з'ясувати ZAXID.NET, будинок був розташований у с. Березівка майже в передмісті Києва.

«Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне врятувати якнайбільше життів», – підсумував бізнесмен.

39-річний Андрій Ставніцер — український підприємець, співвласник і директор порту ТІС та терміналу Neptune. Засновник і партнер інвестиційної компанії SD Capital. Співвласник буксирного оператора P&O Maritime. У 2021 році Ставніцер увійшов до сотні найбагатших українців за версією журналу Forbes з капіталом у 215 млн доларів.