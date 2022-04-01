Шон Пенн відвідав Україну в перший день війни, щоб підтримати керівництво держави, яке мужньо протистоїть російській агресії

Американський актор та режисер Шон Пенн звернувся до світових мільярдерів із закликом придбати для України 12 винищувачів, які будуть технічно досконаліші і зможуть здолати російську авіацію. Так він відреагував на допис командування Повітряних Сил ЗСУ про потребу у винищувачах. Свій заклик він написав у Twitter, пише «Українська правда».

Шон Пенн пропонує виділити 300 млн доларів для купівлі двох ескадрилей винищувачів F-15 чи F-16 та 200 млн – на протиракетну оборону.

«Дві ескадрильї F-15 або 16 (це 12 літаків з кращими технологіями, ніж російські Міг або СУ), на яких можна за 3 тижні підготувати українських авіаторів, коштуватимуть приватним покупцям приблизно 300 мільйонів доларів. Додайте ще 200 мільйонів доларів на протиракетну оборону», – написав 31 березня Шон Пенн.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2) — Sean Penn (@SeanPenn) March 31, 2022

Актор визнає, що, окрім самих винищувачів, будуть додаткові витрати на утримання цих літаків та їхній ремонт.

«Один мільярдер міг би завершити цю війну в Україні», – підсумував Шон Пенн.

Напередодні командування Повітряних сил ЗСУ розповіло про захист українського неба, зазначивши що західні союзники досі не надали Україні засоби ППО.

«Ми не отримали озброєння, необхідного нам для захисту неба та перемоги. У небі найбільше потрібні винищувачі. В даних умовах Повітряним силам достатньо було б F-15 та F-16 покоління 4+. На відміну від радянських МіГ-29, ці винищувачі оснащені кращими технологіями, що використовуються супротивником, зокрема сучасними радарами та ракетами», – повідомили у ЗСУ.

Нагадаємо, у 2021 році Шон Пенн почав знімати документальний фільм про війну в Україні, яка розпочалася ще в 2014. У перший день повномасштабного вторгнення російських військ 24 лютого він приїхав до Києва підтримати президента України. 28 березня Шон Пенн приїхав до Львова, де під час зустрічі з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким обговорив надання гуманітарної допомоги переселенцям від благодійної організації CORE, засновником якої він є.