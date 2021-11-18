Шон Пенн вперше відвідав Україну

Американський актор та режисер Шон Пенн планує зняти фільм про події в Україні. Для цього він відвідав Приазов'я та Київ. Про це повідомила прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.

«У творчій співпраці з українською продюсерською групою володар двох "Оскарів" планує зняти документальний фільм про Україну. Основний задум –розповісти широкому загалу про події, які наразі відбуваються в нашій країні», –йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що Шон Пенн зміг на власні очі побачити наслідки російської агресії, відвідавши один із населених пунктів Приазов'я, «який найбільше відчув на собі всю силу "братської" любові прихильників кремлівської експансії».

«За час візиту режисер мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні, в складі одного із підрозділів Збройних сил України, боронять українські землі та дають гідну відсіч ворогу», – наголошують у штабі ООС.

Шон Пенн на фестивалі у Каннах (фото Катерини Сліпченко)

Шон Пенн відвідав Україну вперше. Наразі невідомо, з якою саме українською компанією працюватиме режисер. Подробиці зйомок тримають у таємниці. Знімальній групі заборонено розповідати будь-які подробиці. Проте відомо, що під час візиту до Києва Пенн відвідав Алею Неюесної Сотні та записував інтерв'ю із власником ветеранського бізнесу Леонідом Остальцевим, повідомляє ТСН.

Нагадаємо, Шон Пенн отримав премію «Оскар» за головні ролі у фільмах «Гарві Мілк» Клінта Іствуда (2003). Його остання режисерська робота, «Фальшивомонетник», брала участь у цьогорічному Каннському кінофестивалі. Одну з головних ролей у фільмі зіграла канадська акторка українського походження Кетрін Винник.