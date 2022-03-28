Шон Пенн пообіцяв якнайшвидше доставити найнеобхідніші речі для переселенців

Голлівудський актор та режисер Шон Пенн зустрівся з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким. На зустрічі обговорили надання гуманітарної допомоги переселенцям від благодійної організації CORE, засновником якої є Шон Пенн.

«Наша організація хоче налагодити партнерські відносини саме тут, в Україні. Ми знаємо, наскільки важливо зараз підтримувати населення у боротьбі за свободу, тому будемо допомагати усім, чим можемо. Ваш досвід – це приклад для всього світу. Зараз ми хочемо отримати список найнеобхідніших речей для переселенців, щоб зібрати їх та у найкоротші терміни забезпечити людей допомогою», – сказав Шон Пенн під час візиту до Львова.

На Львівщину найбільше прибуває переселенців з регіонів, де ведуться бойові дії. Тут вони тимчасово поселяються або зупиняються на декілька днів перед виїздом за кордон.

«Львівщина постійно отримує гуманітарну допомогу від європейських країн, які ми надалі відправляємо по областях України. Ми піклуємось про працевлаштування та поселення наших співвітчизників. Активно співпрацюємо з місцевим бізнесом і не тільки. Водночас ми плануємо будувати тимчасові житла для ВПО, адже розуміємо, що жити у школах, дитсадках і гуртожитках – це не вихід і потрібно стабілізувати навчальний процес», – наголосив Максим Козицький.

Організація World Central Kitchen допомагає забезпечувати харчування переселенців. Вони вже роздали понад 1, 3 млн порцій для людей. Однак, за словами очільника ЛОДА, Львівщині бракує допомоги багатьох європейських гуманітарних організацій – Червоний Хрест, ООН тощо.

Від початку війни Львівська область прихистила понад 250 тисяч вимушених переселенців. Лише за останню добу сюди приїхали 585 людей.

Нагадаємо, Шон Пенн знімав в Україні документальний фільм про війну, яка триває ще з 2014-го. А на вчорашню церемонію нагородження премією «Оскар» вимагав надати слово президенту України Володимиру Зеленському.