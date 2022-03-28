Церемонія стала майданчиком для підтримки України

Цьогорічна церемонія вручення премії «Оскар» стала для світу кіно майданчиком для підтримки України.

Вечірку перед премією «Оскар» скасували. Натомість організатори пожертвують 1 млн долна UNICEF на підтримку громадян України.

Дворазовий володар «Оскара» Шон Пенн пообіцяв знищити свої статуетки, якщо організатори не нададуть слово під час церемонії Володимиру Зеленському. Зеленський не виступав, проте багато слів на підтримку України було сказано.

Уже на червоній доріжці можна було побачити багато зірок з стрічками стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками з українським прапором. Це Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Даян Воррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола, Паоло Соррентіно, знімальна група «Дюни» та багато інших.

Британський актор Бенедикт Камбербетч висловлює слова підтримки Україні практично на усіх можливих майданчиках.

«Це звірство біля наших дверей. Кожен з нас має робити більше: відкрити свої двері, поділитися кімнатою, переказати кошти, щоб допомогти 10 мільйонам людей, які шукають в нас порятунку», – заявив актор.

Під час церемонії на сцену вийшла актриса Міла Куніс. Уродженка Чернівців висловила свою захопленість українцям.

«Нещодавні глобальні події змусили багатьох із нас почуватися спустошеними. Проте, коли ви бачите силу та гідність тих, хто зіткнувся з таким спустошенням, неможливо не захоплюватися їхньою стійкістю. Не можна не захоплюватися тими, хто знаходить у собі сили продовжувати боротися у темряві», – сказала акторка. До слова, вона разом з чоловіком Ештоном Кучером зібрали для України 35 млн. доларів.

Після її слів організатори оголосили хвилину мовчання та вивели на екран слайди зі словами підтримки України.

«Мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичної допомоги, чистої води та служб порятунку. Ресурси в дефіциті, і ми, як глобальна спільнота, можемо зробити набагато більше. Ми просимо допомогти Україні у будь-який спосіб. Стоїмо з Україною. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine», – йшлося там зокрема.

Переможці «Оскара»

Найкращий фільм

«Кода»

Найкраща акторка

Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)

Найкращий актор

Вілл Сміт («Король Річард»)

Найкращий режисер

Джейн Кемпіон («Влада пса»)

Найкраща жіноча роль другого плану

Аріана Дебоуз («Вестсайдська історія»)

Найкращий дизайн костюмів

«Круелла»

Найкращий звук

«Дюна»

Найкращий саундтрек

«Дюна» (Ганс Циммер)

Найкращий адаптований сценарій

«Кода»

Найкращий оригінальний сценарій

«Белфаст»

Найкраща чоловіча роль другого плану

Трой Костур («Кода»)

Найкращий монтаж

«Дюна»

Найкращий грим

«Очі Теммі Фей»

Найкращий анімаційний фільм

«Енканто»

Найкращі візуальні ефекти

«Дюна»

Найкращий міжнародний фільм

«Сядь за кермо моєї машини»

Найкраща операторська робота

«Дюна»