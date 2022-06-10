У варстість квикта входить сніданок, вечеря, кава та комплекс постільної білизни

Чеський залізничний перевізник RegioJet запускає курсування нічних поїздів з Праги у п’ять українських міст. Поїзди курсуватимуть щодня в обидвох напрямках, а вартість квитків стартує від 287 грн. Такі низькі тарифи діють лише для українців.

Як повідомили на офіційному сайті RegioJet, з 12 червня стартує регулярне курсування нічних поїздів з Праги в Україну. Потяги курсуватимуть щодня в обох напрямках із Праги через Перемишль до Львова, Тернополя, Хмельницька, Вінниці та Києва. При цьому чеський перевізник довозитиме пасажирів до Перемишля, де вони пересідатимуть на потяги «Укрзалізниці».

Вартість квитків:

Зі Львова – 287 грн

З Тернополя – 434 грн

З Хмельницького – 541 грн

З Вінниці – 629 грн

З Києва – 826 грн

Важливо: щоб скористатися зниженим тарифом на ці квитки, необхідно зареєструватись на офіційному сайті RegioJet, після чого увійти в налаштування акаунта і змінити тариф транспортної картки на Free transportation UA.

У вартість квитка входить: сніданок, вечеря та постільна білизна. Окрім того, у поїздах буде можливість придбати інші продукти та скористатися безкоштовним Wi-Fi, випити каву.

«Ми віримо в те, що співпраця з Українською залізницею надасть можливість жителям України, в такий скрутний час, подорожувати за родиною та друзями, повертатися додому або, навпаки, їздити на роботу», – додали у чеського перевізника.

RegioJet – чеська залізнична пасажирська компанія зі штаб-квартирою в місті Брно. З 2015 року RegioJet є також брендом автобусного транспорту, що експлуатується Student Agency та словацьким підрозділом RegioJet.