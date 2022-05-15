Укрзалізниця повертає повертає потяг «Прикарпатський експрес», який курсує зі Львова до Чернівців. Перший поїзд за цим напрямком поїде 1 червня, повідомили в Укрзалізниці.

Так, поїзд №816/815 «Прикарпатський експрес» сполученням Львів–Чернівці відновлює своє курсування з 1 червня. Він відправлятиметься зі Львова о 07:45, прибуватиме в Чернівці о 13:25. Зворотно з Чернівців відправлення о 15:30, прибуття до Львова о 21:15.

Поїз курсуватиме із зупинками на станціях Стрий, Моршин, Болехів, Долина, Рожнятів, Калуш, Івано-Франківськ, Коломия, Снятин.Квитки будуть доступні онлайн і в залізничних касах.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» запустила «Прикарпатський експрес» у травні 2021 року. Потяг курсує трьома туристичними регіонами заходу України.