«Укрзалізниця» запустила «Прикарпатський експрес», що курсуватиме трьома туристичними регіонами Західної України. Потяг курсуватиме із 29 травня.

Як повідомила «Укрзалізниця», «Прикарпатський експрес» №807/808 сполученням Івано-Франківськ – Ківерці (через Львів та Луцьк) буде курсувати щоденно, окрім середи. Перший рейс виконають 29 травня. Зі Львова він відправлятиметься о 19:11. Маршрут поїзда проходитиме через Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Підзамче, Радехів, Стоянів, Горохів та Луцьк.

У зворотному напрямку з Ківерців експрес вирушатиме з 31 травня щоденно, крім середи та четверга. До Львова він прибуде о 09:51.

Щочетверга він курсуватиме маршрутом Львів – Івано-Франківськ через Стрий, Моршин, Долину та Калуш. А з 2 червня кожної середи потяг №807/808 курсуватиме між Ківерцями та Львовом.

Нагадаємо, що «Укрзалізниця» також запускає щоденний поїзд зі Львова до курортного Бердянська.