Бердянськ – це курортне місто біля Азовського моря, воно розташоване на півдні Запорізької області

«Укрзалізниця» додає ще один рейс зі Львова у літньому сезоні, відкривши продаж квитків на щоденний поїзд сполученням Львів – Новоолексіївка, Бердянськ.

Як повідомили на сайті «Укрзалізниці», перший рейс виконають у п’ятницю, 11 червня. Він відправиться о 10:55 зі Львова, а прибуде до Новоолексіївки об 11:35, до Бердянська о 13:00 наступного дня. Вартість квитків у купе становить 491 грн, у плацкарті – 292 грн.

Відправлення у зворотному напрямку планується з 12 червня: поїзд вирушить з Бердянська о 15:05, з Новоолексіївки о 15:40, прибуття до Львова наступного дня о заплановане о 15:40.

Нагадаємо, що Бердянськ – це курортне місто біля Азовського моря, воно розташоване на півдні Запорізької області.