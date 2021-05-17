Нещодавно лоукостер SkyUp закрив продаж квитків зі Львова та Києва за 15 маршрутами

Український лоукостер SkyUp вирішив не відкривати раніше анонсований авіарейс зі Львова у Запоріжжя, який би мав стартувати наприкінці травня. Про це повідомляє профільне видання Avianews.

Як повідомляв ZAXID.NET, авіарейси Львів – Запоріжжя SkyUp мала виконувати з 29 травня двічі на тиждень – у середу і суботу. Вартість квитків починалась від 700 грн. Проте у авіакомпанії повідомили про відмову від планів запуску цього авіарейсу. Причин такого рішення SkyUp не повідомляє.

Клієнтам, що бронювали квитки на сайті SkyUp, мають зарахувати гроші на баланс у особистому кабінеті пасажира. Їх можна використати для купівлі нових квитків цієї авіакомпанії.

Нагадаємо, що нещодавно лоукостер SkyUp закрив продаж квитків зі Львова та Києва за 15 маршрутами.