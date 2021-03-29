Рейси виконуватимуть двічі на тиждень: у середу і суботу

Українська лоукост-компанія SkyUp відкрила продаж квитків на прямі рейси зі Львова в Запоріжжя. Квитки можна придбати на сайті перевізника, повідомляє Avianews.com.

Рейси почнуть виконувати з 29 травня двічі на тиждень – у середу і суботу. Зі Львова літак вирушатиме о 20:50 та прибуватиме в Запоріжжя о 22:20. У зворотному напрямку літак вирушатиме о 18:20 та прибуватиме у Львів о 19:50.

Квитки в системі бронювання доступні до 2 жовтня. Їх вартість починається від 700 грн у один бік, що дешевше, ніж, наприклад, поїздка у вагоні купе поїздом.

У тариф Basic входить перевезення ручної поклажі з вагою до 9 кг і розмірами 55х40х20 см.

Зазначимо, що SkyUp ще торік відкрив пряме сполучення між Львовом, Одесою, Києвом та Харковом, однак у зимовий період ці рейси скасували. Їх відновлення анонсували на весну 2021 року.