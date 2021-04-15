При відміні авіарейсів SkyUp зараховує витрачені гроші на баланс пасажира у особистому кабінеті

Український лоукостер SkyUp забрав з системи бронювання одразу 15 маршрутів зі Львова та Києва у Європу. Ці маршрути мали б бути доступними у літньому розкладі авіакомпанії. Про ці зміни інформує профільне видання Avianews.

Зміни у розкладі авіакомпанії стосуються маршрутів зі Львова у Аліканте (Іспанія), Лодзь (Польща), Бергамо (Італія), Париж (Франція), Прага (Чехія).

З аеропорту «Бориспіль» закрили продаж квитків у Німеччину: Берлін, Гановер, Нюрнберг, Гамбур, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутґарт. Також SkyUp закрив продаж квитків з Києва у Копенгаген (Данія), Стокгольм (Швеція) та Остраву (Чехія).

Наразі невідомо, з чим пов’язане закриття одразу 15 авіарейсів. Зазвичай авіаперевізники закривають продаж квитків на рейси, якщо на них немає попиту.

При відміні авіарейсів SkyUp зараховує витрачені гроші на баланс у особистому кабінеті пасажира. Їх можна використати на купівлю квитків на інші маршрути авіакомпанії.

Зі Львова SkyUp літає у Грузію, Грецію, Італію, Іспанію, Словаччину, Болгарію, ОАЕ, Кіпр, Туреччину, Албанію, Ізраїль, Чорногорію, а також має внутрішні маршрути Україною.