У львівському аеропорті сьогодні, 9 квітня, приймуть 15 рейсів. Ще стільки ж – на відліт. В умовах пандемії це рекорд. Найпопулярніші напрямки – Туреччина, Польща, Єгипет. Ще є рейси на Київ, Мілан, Пардубіце та Мінськ. А от пасажирів у терміналі небагато: переважно трудові мігранти.

Та попри карантин, авіалінії відкривають нові рейси. Ірландський лоукостер Ryanair анонсував на літо 37 рейсів на тиждень зі Львова за 17 напрямками. Обіцяють польоти до Італії, Польщі, Литви, Угорщини, Великобританії. А німецька авіакомпанія Lufthansa оголосила рейс на Франкфурт. А це один з найпотужніших повітряних хабів Європи. Та чи відкриє Євросоюз для українських туристів свої кордони цього літа – наразі невідомо.

Гендиректорка Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького Тетяна Романовська зазначає: «Відновлюватися і виживати будемо тільки за рахунок чартерних рейсів. Зараз багато чартерів до Єгипту. Фактично завдяки цим рейсам квітень став нашим першим беззбитковим місяцем. Тому і надалі будемо обслуговувати чартери українських авіаліній – SkyUp, Azur Air, Windrose Airlines. А ті європейські напрямки, які оголошує Ryanair, Wizz Air, SkyUp, ще під питанням. Але в травні ми будемо бачити ситуацію ясніше».

Однак мандрівники все ж таки можуть сподіватися на подорожі до безвізових для українців Грузії, Албанії, Туреччини. Авіакомпанія SkyUp продає квитки до Тбілісі, Батумі, Тирани, Стамбула, а також на Кіпр. З Windrose можна злітати до міст Чорногорії, Сербії, Північної Македонії, Хорватії, але тільки з пересадкою у Києві. А турецька лоукост-компанія Pegasus Airlines пропонує недорогі рейси до Стамбула. Звідти тим же лоукостером можна добратися до курортних міст Туреччини на Середземномор’ї. Крім того, авіакомпанія «Азур Ейр» продає квитки зі Львова до турецьких міст Бодрум та Даламан.

В аеропорті кажуть: з приходом весни пасажирів трохи побільшало. Та багато хто ще до кінця не знає, як літати в умовах пандемії, зокрема, які документи потрібні для перетину кордону та де зробити ПЛР-тест у разі потреби.

Як повідомили на летовищі, наразі пройти ПЛР-тестування можуть пасажири, які прилітають до Львова. Навпроти зони прильоту діє мобільний пункт тестувань від Unilab. Записуватися варто заздалегідь, і лабораторія пришле спеціальний автомобіль. Аналіз коштує 990 грн. Та вже зовсім скоро інша лабораторія «Ескулаб» почне працювати у приміщенні аеропорту. Тож подорожувати стане зручніше.

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