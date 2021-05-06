Нові авіарейси почнуть виконувати уже з червня 2021 року

Угорський лоукостер Wizz Air анонсував запуск чотирьох нових авіарейсів зі Львова у Німеччину, Польщу та Італію. Нові авіарейси почнуть виконувати уже з червня 2021 року.

Авіарейс Львів – Меммінген (Німеччина) стартує з 13 червня, його виконуватимуть по четвергах та неділях. Вартість квитків становить від 19,99 євро в одну сторону.

Авіарейс Львів – Неаполь (Італія) стартує 12 червня, його виконуватимуть по вівторках та суботах. Вартість квитків становить від 24,99 євро в одну сторону.

Авіарейс Львів – Варшава (Польща) стартує з 11 червня, його виконуватимуть по понеділках, середах та п’ятницях. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

Авіарейс Львів – Познань (Польща) стартує з 13 червня, його виконуватимуть по четвергах та неділях. Вартість квитків становить від 14,99 євро в одну сторону.

Додамо, що авіарейси зі Львова до Варшави також виконує LOT та Ryanair, останній також літає до Познані та Неаполя. Окрім Ryanair до Неаполя також літає SkyUp.