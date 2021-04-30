Львівський аеропорт понад рік працює у режимі карантинних обмежень, утім авіакомпанії поступово відновлюють авіарейси за популярними напрямками і навіть відкривають нові.

Водночас ЄС досі не відкрив кордони для українських туристів, однак планує дозволити в’їзд вакцинованим відвідувачам улітку 2021 року. Наразі ж поїхати до Євросоюзу можуть лише окремі категорії українців – студенти, робітники, тощо. Актуальні умови в’їзду та транзиту для українців до усіх країн світу, зумовлені пандемією, можна переглянути на інтерактивній мапі Міністерства закордонних справ.

ZAXID.NET зібрав інформацію від перевізників про розклад і актуальну вартість квитків на регулярні рейси на час літньої навігації, що триває з квітня до кінця жовтня.

SkyUp

Одеса: старт – 28 травня; по понеділках, вівторках, середах, п’ятницях і суботах; квитки – від 630 грн в один бік.

Запоріжжя, старт – 29 травня; по середах і суботах; квитки – від 698 грн в один бік.

Родос, Греція: старт – 25 травня; по вівторках; квитки – від 3,3 тис. грн в один бік.

Барселона, Іспанія: старт – 26 травня; по середах і суботах; квитки – від 2,5 тис. грн в один бік.

Батумі, Грузія: старт – 29 квітня; по вівторках, четвергах, суботах і неділях; квитки – від 1,9 тис. грн в один бік.

Братислава, Словаччина: старт – 4 червня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 1,2 тис. грн в один бік.

Бургас, Болгарія: старт – 1 червня; по вівторках і п’ятницях; квитки – від 1,6 тис. грн в один бік.

Іракліон, Греція: старт – 21 травня; по вівторках і п’ятницях; квитки – від 3,2 тис. грн в один бік.

Ларнака, Кіпр: старт – 27 травня; по четвергах і неділях; квитки – від 2,7 тис. грн в один бік.

Неаполь, Італія: старт – 2 червня; по середах і суботах; квитки – від 1,3 тис. грн в один бік.

Стамбул, Туреччина: старт – 28 квітня; по понеділках, середах, п’ятницях і неділях; квитки – від 1,5 тис. грн в один бік.

Тбілісі, Грузія: старт – 1 травня; по середах і суботах; квитки – від 1,9 тис. грн в один бік.

Тель-Авів, Ізраїль: старт – 16 травня; по вівторках, четвергах і неділях; квитки – від 3,1 тис. грн в один бік.

Тирана, Албанія: старт – 30 травня; по четвергах і неділях; квитки – від 2 тис. грн в один бік.

Тіват, Чорногорія: старт – 5 червня; по понеділках, середах і суботах; квитки – від 2 тис. грн в один бік.

Wizz Air

Верона, Італія: старт – 14 червня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 509 грн в один бік.

Катанія (Сицилія), Італія: старт – 1 червня; по вівторках і суботах; квитки – від 509 грн в один бік.

Мілан (Мальпенса), Італія: по понеділках, середах і п’ятницях; квитки – від 789 грн в один бік.

Рим (Чампіно), Італія: по середах і неділях; квитки – від 789 грн в один бік.

Таллін, Естонія: старт – 1 липня; по четвергах і неділях; квитки – від 959 грн в один бік.

Ларнака, Кіпр: по вівторках і суботах; квитки – від 2,7 тис. грн в один бік.

Вільнюс, Литва: старт – 15 червня; по вівторках і суботах; квитки – від 959 грн в один бік.

Берлін (Берлін/Бранденбург), Німеччина: по вівторках, четвергах і суботах; квитки – від 509 грн в один бік.

Дортмунд, Німеччина: по понеділках і п’ятницях; квитки – від 1,2 тис. грн в один бік.

Лондон (Лутон), Велика Британія: по вівторках і суботах, а з червня – ще й по четвергах; квитки – від 1 тис. грн в один бік.

Вроцлав, Польща: по п’ятницях, а з червня – ще й по понеділках і середах; квитки – від 1 тис. грн в один бік.

Гданськ, Польща: по понеділках і п’ятницях, а з червня – ще й по середах; квитки – від 689 грн в один бік.

Катовіце, Польща: старт – 1 червня; по вівторках, четвергах і суботах; квитки – від 689 грн в один бік.

Щецин, Польща: старт – 14 червня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 1,3 тис. грн в один бік.

Лісабон, Португалія: старт – 17 червня; по четвергах і неділях; квитки – від 2,2 тис. грн в один бік.

Братислава, Словаччина: старт – 14 червня; по понеділках, середах і п’ятницях; квитки – від 1,2 тис. грн в один бік.

Будапешт, Угорщина: старт – 14 червня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 859 грн в один бік.

Пардубиці, Чехія: по п’ятницях, а з червня – ще й по понеділках і середах; квитки – від 1,2 тис. грн в один бік.

Ryanair

Пафос, Кіпр: старт – 2 липня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 29 євро в один бік.

Каунас, Литва: старт – 2 липня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 20 євро в один бік.

Дюссельдорф, Німеччина: старт – 5 серпня; по понеділках і четвергах; квитки – від 28 євро в один бік.

Лондон (Станстед), Велика Британія: старт – 4 липня; по середах і неділях; квитки – від 39 євро в один бік.

Варшава, Польща: старт – 2 липня; по середах, п’ятницях і неділях; квитки – від 8 євро в один бік.

Вроцлав, Польща: старт – 2 липня; по понеділках, середах, п’ятницях; квитки – від 33 євро в один бік.

Краків, Польща: старт – 2 липня; по п’ятницях, а з серпня – ще й по середах і неділях; квитки – від 30 євро в один бік.

Познань, Польща: старт – 4 липня; по середах і неділях; квитки – від 26 євро в один бік.

Будапешт, Угорщина: старт – 3 липня; по вівторках і суботах; квитки – від 13 євро в один бік.

Барі, Італія: старт – 4 липня; по середах і неділях; квитки – від 28 євро в один бік.

Болонья, Італія: старт – 17 травня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 15 євро в один бік.

Венеція, Італія: старт – 3 липня; по вівторках і суботах; квитки – від 28 євро в один бік.

Мілан (Бергамо), Італія: по понеділках, вівторках, п’ятницях і суботах; квитки – від 24 євро в один бік.

Неаполь, Італія: старт – 2 липня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 31 євро в один бік.

Палермо, Італія: старт – 3 липня; по вівторках і суботах; квитки – від 28 євро в один бік.

Піза, Італія: старт – 3 липня; по вівторках і суботах; квитки – від 35 євро в один бік.

Рим (Ф’юмічіно), Італія: старт – 17 травня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 13 євро в один бік.

Турин, Італія: старт – 2 липня; по понеділках і п’ятницях; квитки – від 38 євро в один бік.

Windrose

Київ: щодня; квитки – від 1,8 тис. грн в один бік.

​Austrian Airlines

Відень, Австрія: по неділях, а з червня – по вівторках, середах і суботах; квитки – від 123 доларів в один бік.

Lufthansa

Франкфурт-на-Майні, Німеччина: щодня, крім суботи; квитки – від 3 тис. грн в один бік.

Turkish Airlines

Стамбул, Туреччина: щодня; квитки – від 101 доларів в один бік.

LOT

Варшава, Польща: по понеділках, середах, четвергах, п’ятницях і неділях; квитки – від 2,7 грн в один бік.

Pegasus Airlines

Стамбул, Туреччина: щодня; квитки – від 55 доларів в один бік.

Belavia

Мінськ, Білорусь: щодня; квитки – від 67 доларів в один бік.

Ellinair

Салоніки, Греція: старт – 3 червня; по четвергах і неділях; квитки – від 113 євро в один бік.

Зазначимо, що через пандемію коронавірусу в розкладі рейсів та вартості квитків можливі зміни. Їх можна перевірити на офіційному сайті Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького або на сайті відповідної авіакомпанії. Крім цього, деякі авіакомпанії у співпраці з туристичними операторами на літній сезон запускають чартерні рейси до курортних міст.