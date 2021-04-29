Громадяни України зможуть подорожувати до Туреччини без наявності ПЛР-тестів вже з 15 травня. Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту «Бориспіль» в четвер, 29 квітня.

Так, в силі залишається лише вимога заповнити спеціальну форму перед вильотом, в якій необхідно вказати свої паспортні дані, рейс та місце проживання в Туреччині. Електронна форма доступна за цим посиланням.

«Після заповнення даних система генерує Hes-код, який необхідно пред’являти в готелях, місцях громадського харчування, торгових центрах і транспорті. За допомогою Hes-коду влада контролює, чи мала людина контакт з хворим Covid-19, і якщо це сталося – інформує туриста», – зазначено в повідомленні.

Що потрібно зробити за 74 годин до вильоту до Туреччину

роздрукувати заповнену анкету або завантажити на пристрій (смартфон, планшет тощо);

показати роздруковану або завантажену анкету на смартфоні співробітнику авіакомпанії в аеропорту вильоту.

Наявність спеціальної анкети є обов’язковою, оскільки без неї відмовлять в посадці на борт.

Жорсткий карантин в Туреччині: що відомо про обмеження та кого вони стосуються

Туреччина ввела локдаун в країні з 29 квітня до 17 травня. Президент Реджеп Ердоган пояснив, що хвилю захворюванності потрібно збити якомога швидше, інакше країна «зіткнеться з наслідками пандемії у всіх сферах – від туризму до торгівлі та освіти».

Отож на час священного для мусульман місяця Рамадану в Туреччині запровадили такі обмеження:

комендантська година з 19:00 до 05:00 у період з 29 квітня до 17 травня;

організації та установи призупиняють свою діяльність;

всі міжміські поїздки дозволені тільки після отримання спеціальної перепустки;

міжміський транспорт зможе працювати з 50% завантаженням;

бронювання місць (проживання в готелях чи пансіонах) не є винятком для комендантської години;очне навчання припиняють у всіх установах, включаючи дитячі садки, 8 і 12 класи.

Проте посол України в Туреччині Андрій Сибіга пояснив, що скасовувати поїздки через це не потрібно, оскільки більшість обмежень не будуть поширюватися на іноземних громадян, які перебувають у країні як туристи.

Зокрема, вони можуть не дотримуватись комендантської години. Також як виняток для туристів працюватимуть магазини, готелі, громадський транспорт, музеї та інші туристичні об'єкти. Але суттєва зміна для них – магазини можуть не працювати у неділю, а в інші дні їх мають зачиняти до 17:00.