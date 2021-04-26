Туреччина вводить жорсткий карантин з 29 квітня до 17 травня. Все через збільшення кількості хворих на коронавірус. Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган, передає агентство Anadolu в понеділок, 26 квітня.

«В період, коли Європа поступово відкривається, ми повинні швидко скоротити кількість захворювань на коронавірус до 5000, щоб не залишатись позаду», – заявив він.

Під час локдауну усі міжміські поїздки можна буде здійснювати лише за спеціальноми перепустками, тоді як транспорт повинен бути заповнений лише наполовину.

Крім того, через карантин навчання в школах та дитсадках скасують, а екзамени перенесуть.

Працювати дозволять лише тим підприємствам, яких внесли до списку МВС – виробникам продуктів харчування, працівникам охорони здоров’я тощо. Чиновників відправлять працювати віддалено.

На період локдауну в Туреччині також діятиме комендантська година.