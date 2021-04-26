В Італії з понеділка, 26 квітня, починають послаблювати карантинні заходи, введені через епідемію коронавірусу. У рамках послаблень частково відкриються бари, ресторани, кінотеатри, пише «Інтерфакс-Україна» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що бари і ресторани зможуть обслуговувати відвідувачів на свіжому повітрі, причому вперше за півроку навіть у вечірній час. Кінотеатри, театри і концертні зали зможуть працювати за умови, що вони будуть заповнені максимум наполовину.

75% регіонів країни будуть знову поміщені в «жовту» зону, тобто будуть віднесені до територій з низьким поширенням коронавірусу.

До 1 липня, як очікується, відкриються басейни, спортивні зали, почнуть проводити спортивні заходи.

Раніше в квітні прем'єр Італії Маріо Драгі заявив, що уряд країни бере на себе «обдуманий ризик», починаючи послаблювати введені обмеження.

«Ці заходи стали реакцією на труднощі, з якими зіткнулися багато людей. Вони створять в країні більше спокою і стануть основою для відновлення економіки», – наголосив він.