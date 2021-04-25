З понеділка знову зможуть працювати непродовольчі магазини, заклади культури, ТРЦ, фітнес-центри та ресторани

З 26 квітня на Львівщині скасовують жорсткий карантин через покращення епідемічної ситуації. З понеділка знову зможуть працювати непродовольчі магазини, заклади культури, ТРЦ, фітнес-центри та ресторани. Відповідне рішення ухвалила 25 квітня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 26 квітня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 на території Львівської області, та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтий” рівня епідемічної небезпеки», – повідомив у Telegram міністр уряду Олег Немчінов.

На території з жовтим рівнем епіднебезпеки дозволено:

робота ресторанів, кафе, барів, їдалень та інших закладів харчування з 7:00 до 24:00 (за винятком замовлень на винос та доставки); відвідувачі мають сидіти максимум по 4 за столиком і переміщатися по закладу в масках (крім часу сидіння за столиком), між столиками повинна бути відстань не менше 2 м;

проведення масових заходів при участі максимум однієї людини на 4 м 2 площі будівлі або території (на відкритому повітрі) або наповненістю залів до 50% місць у кожному окремому залі;

площі будівлі або території (на відкритому повітрі) або наповненістю залів до 50% місць у кожному окремому залі; проведення офіційних спортивних заходів з глядачами заповненістю до половини місць та при фізичній дистанції не менше ніж 1,5 метра (при розміщенні глядачів стоячи);

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури із заповненістю залів до половини та розміщенням глядачів у шаховому порядку по двоє;

перевезення лише сидячих пасажирів у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

діяльність спортивних залів, фітнес-центрів за присутності максимум одного відвідувача на 10 м2, у басейнах – максимум 4 людини на одній доріжці для індивідуальних занять або 6 осіб для спортивно-тренувальних груп.

Основні заборони жовтого рівня епіднебезпеки:

перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот;

перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу;

організація бенкетів, публічних подій, святкових заходів на дискотеках, у нічних клубах, ресторанах, кафе, барах та інших розважальних закладах;

робота закладів, що надають послуги з розміщення (крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і закладів, які надають соціальні та реабілітаційні послуги).

Додамо, що комісія ТЕБ і НС Львова продовжила жорсткий карантин у місті до 4 травня, дозволивши працювати літнім майданчикам ресторанів та непродовольчим ринкам. Мер Андрій Садовий повідомив, що міська комісія збереться завтра, 26 квітня, і ухвалить рішення про подальші карантинні обмеження у Львові.

«Сьогодні на позачерговому засіданні державна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила перевести Львів із “червоної” одразу у “жовту” зону. Ми багато працюємо для того, щоб отримувати позитивні епідеміологічні показники, але це рішення несподіване для нас. Завтра зберемо міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка видасть усі протоколи та подальші вказівки для роботи», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що в Україні почала зменшуватися захворюваність на коронавірус, тож державна комісія ТЕБ і НС почала поступово скасовувати в регіонах жорсткі обмеження. Так, у «жовтій» зоні вже перебувають Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Одеська та Херсонська області, а червоний рівень епіднебезпеки невдовзі мають скасувати також у Києві, Київській, Запорізькій та Полтавській областях. Загальний карантин в Україні продовжено до кінця червня.