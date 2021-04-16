Посилений карантин у Львові продовжили до 4 травня. Про це за підсумками засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС 16 квітня повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Крім цього, у Львові ввели низку послаблень із понеділка, 19 квітня, зокрема:

відновлення навчання учнів 1-4 класів;

відновлення роботи непродовольчих ринків за окремим протоколом;

дозволено роботу літніх майданчиків та терас закладів харчування.

Останні кілька днів працівники ринків влаштовували у Львові пікети з вимогою послабити для них карантин. 16 квітня вони навіть перекривали проїзд на вул. Городоцькій. Для обговорення можливості часткового послаблення карантину до Львова 16 квітня приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Андрій Садовий додав, що ці заклади можуть працювати ллише з суворим дотриманням карантину. Це перевірятиме поліція та міські моніторингові групи й в разі порушень їх можуть закрити.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.