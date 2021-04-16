Із 19 квітня у Львові зможуть відкрити літні майданчики, непродовольчі ринки, а також відновити навчання школярів початкової школи

Міська комісія з питань ТЕБ і НС дозволила відкрити у Львові непродовольчі ринки, роботу літніх майданчиків та відновити навчання школярів 1-4 класів. Їх роботу регулюватимуть окремими протоколами. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 16 квітня.

Як пояснив на брифінгу перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, протягом чотирьох останніх днів у Львові спостерігається позитивна динаміка з захворюваністю на Covid-19. Зокрема кількість тих, кого госпіталізують до лікарень, є меншою ніж тих, кого виписують.

Тож із понеділка, 19 квітня, у Львові дозволили працювати непродовольчим ринкам, які зачинені з 25 березня, роботу літніх майданчиків та терас, які до цього могли працювати лише на виніс та доставку, а також відновити навчання початкової школи, учнів якої також відправили на дистанційне навчання.

Всі зі заклади зможуть працювати лише за окремими протоколами, де прописані обов'язкові обмеження. В них вказане обов'язкове дотримання дистанції між столиками на літниках і робочими місцями на ринках, обмеження кількості людей, правила гігієни тощо. Ці протоколи опублікують найближчим часом.

За словами Андрія Москаленка, наступного тижня міська комісія з питань ТЕБ і НС збереться знову, аби припинити роботу закладів-порушників, якщо такі будуть.

Серед інших обмежень закритими залишаються ТРЦ і непродовольчі магазини, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

Нагадаємо, що станом на 16 квітня у Львівській області на коронавірус захворіли 121,6 тис. людей, із них одужали 88,7 тис., померли – 2,9 тис. хворих. Посилений карантин у Львові триватиме щонайменше до 4 травня.