Ресторанам у Львові дозволено працювати лише на винос чи доставку

Львівська міська комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) вирішила закрити низку нічних клубів та ресторанів, які продовжували нелегально працювати під час карантину. Таке рішення комісія прийняла на засіданні 13 квітня. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Він пояснив, що рішення про закриття прийняли на основі моніторингу роботи закладів на вихідних, 10-11 квітня. Йдеться про припинення роботи таких закладів:

Lounge Bar «Дира», пл. Петрушевича, 5

Cat Cafe, пл. Генерала Григоренка, 1а

143 Lounge Lviv, вул. Дорошенка, 7

«Залізна шапка», вул. Театральна, 23

клуб Art Hall, проїзд Крива Липа, 6

Також комісія винесла попередження «Ресторації Бачевських» через зафіксоване на фото порушення карантину, втім поліція на цей заклад протоколу не складала. Цей перелік доповнює попереднє рішення від 1 квітня, яким у Львові заборонили роботу всіх нічних клубів.

Зазначимо, що під час карантину ресторанам і кафе у Львові дозволили працювати лише на доставку або винос. У четвер, 15 квітня, комісія планує розглянути можливість роботи закладів харчування на літніх майданчиках.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Обмеження у Львові діятимуть щонайменше до 19 квітня.