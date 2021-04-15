Підприємці Львова влаштували пікет під міською радою з вимогою послабити для них карантин. Із 19 березня всі ресторани, ТРЦ, непродовольчі магазини і ринки у Львові зачинені та можуть працювати лише на доставку.

На протест 15 квітня вийшли переважно працівники ринків та непродовольчих магазинів. Свій пікет вони називали одиночним й пояснили, що кожен із них вийшов сьогодні висловити своє право на працю. Загалом на площі Ринок зібралось близько ста людей.

«Ми сьогодні вийшли на одиночний пікет, захищаючи своє право, надане Конституцією України, право на працю. Особисто мені не зрозуміло, чому всі великі рітейли працюють, а в нас маленький бізнес. Моє робоче місце на свіжому повітрі, вже 20 днів ми зачинені. Моє робоче місце зараз вдома. Ми сидіти не хочемо, ми хочемо працювати з дотриманням усіх карантинних вимог», – розповіла ZAXID.NET працівниця Краківського ринку пані Леся.

Згодом до підприємців вийшли перший заступник міського голови Андрій Москаленко та директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко. За словами Євгена Бойка, питання про часткове послаблення карантину у Львові розглядатимуть у п’ятницю, 16 квітня, на засідання міської комісії з питань ТЕБ і НС. До обговорення карантинних обмежень долучиться й прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«На сьогодні ми бачимо, що показники захворюваності дещо впали, протягом останніх трьох днів у нас є зменшення кількості хворих, все більше людей виписується з лікарень. Десь такий баланс хворих і тих, які виписуються, більший – за це велика подяка львів`янам, бо саме вони своєю свідомістю та послушністю сприяли тому, що ці показники падають. Ми сподіваємось, що Львів вийде з "червоної" зони», – сказав Євген Бойко.

Він також додав, що рішення про закриття чи відкриття ринків не входить у повноваження міської ради, а є умовою «червоної» зони, в якій із 25 березня перебуває вся Львівська область.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярі навчаються дистанційно, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Обмеження у Львові діятимуть щонайменше до 19 квітня.

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