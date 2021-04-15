Жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони

У п’ятницю, 16 квітня, до Львова приїде прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Завтра міська комісія надзвичайних ситуацій вирішуватиме питання послаблення карантинних обмежень у Львові, які стосуватимуться роботи ринків, літніх майданчиків та початкової школи.

Про те, що до Львова приїде прем’єр-міністр України, розповів директор департаменту «Адміністрація міського голови» Євген Бойко, коментуючи пікет підприємців під Львівською міськрадою.

«Прохання людей можна зрозуміти, адже локдаун вже довго. Це представники ринків, а ринки, відповідно до вимог «червоної» зони, не мають права працювати. Це не міська рада собі придумала, є рішення уряду про впровадження карантину «червоної» зони у Львові і ми повинні його виконувати. Жодним чином ми не можемо на це рішення вплинути. Сьогодні на штабі ми розглянемо ці питання, завтра попередньо має бути комісія з питань ТЕБ і НС. Також завтра у Львові буде прем'єр-міністр, будемо обговорювати питання зони міста Львова», – процитувала прес-служба ЛМР Євгена Бойка.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що останніми днями динаміка захворювання на коронавірус та госпіталізацій у місті зменшилась. Однак він закликав підприємців не тиснути на комісію.

«Сьогодні збираємо штаб, завтра проведемо комісію з надзвичайних ситуацій. На ній буде вирішено чи можна дозволяти роботу ринків, літніх терас та початкової школи. Я прошу не тиснути на комісію! Рішення прийматимуться після консультацій з медиками, а не людьми, які в час пандемії організовують багатолюдні мітинги!», – написав на своїй сторінці у Facebook Андрій Садовий.