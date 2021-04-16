Приблизно 70 людей безперервно ходить пішохідним переходом на вул. Городоцькій біля ТЦ «Магнус»

У п’ятницю, 16 квітня, кілька десятків львівських підприємців перекрили вул. Городоцьку у центрі Львова, вимагаючи послабити карантин та дозволити їм працювати. Акція тривала приблизно 40 хв.

Як повідомили у патрульні поліції Львівщини, приблизно 70 людей безперервно ходить пішохідним переходом на вул. Городоцькій біля ТЦ «Магнус», що позаду Оперного театру. Це місцеві підприємці, зокрема торговці ринків, що вимагають послабити карантин та дозволити їм працювати.

Скільки часу триватиме перекриття руху невідомо, однак протестувальники повідомили, що час від часу пропускатимуть громадський транспорт. Перекриття розпочалось приблизно о 11:50 і станом на 12:30 завершилось. Патрульні організували об'їзд цієї ділянки.

Нагадаємо, що вчора підприємці пікетували Львівську міськраду, вимагаючи послабити карантин. Сьогодні, 16 квітня, до Львова приїде прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль для обговорення послаблення карантину в місті.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті зачинені ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Обмеження у Львові діятимуть щонайменше до 19 квітня.