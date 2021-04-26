У Львівській області школярі повертаються з дистанційного навчання до шкіл із понеділка, 26 квітня

У понеділок, 26 квітня, міська комісія з надзвичайних ситуацій прийняла рішення про послаблення карантину у Львові та відновлення навчання для учнів старших класів із середи, 5 травня. Школярі 1-4 класів повернулись за парти ще 19 квітня.

Комісія також дозволила відновити у місті повноцінну роботу ресторанів, усіх магазинів, ТРЦ, закладів культури. Для них карантин послабили із 26 квітня. Мер Львова Андрій Садовий уточнив, що очне навчання для старшокласників відновили з 5 травня, оскільки більшість шкіл пішли на канікули перед Великоднем.

«Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до «жовтої» зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Водночас у місті продовжено дію карантину до 30 червня: заборонено роботу нічних клубів та рекомендовано не проводити масові події.

Відповідне рішення прийняли після того, як державна комісія ТЕБ та НС 25 квітня перевела Львівську область із червоної карантинної зони одразу у жовту. Одразу після цього рішення, директор департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска повідомив, що в області школярі повертаються з дистанційного навчання до шкіл із понеділка, 26 квітня.