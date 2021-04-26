Жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони

У понеділок, 26 квітня, міська комісія з надзвичайних ситуацій дозволила відновити у Львові повноцінну роботу ресторанів, усіх магазинів, ТРЦ, закладів культури. Учні старших класів повернуться до шкіл із 5 травня.

Відповідне рішення прийняли після того, як державна комісія ТЕБ та НС перевела Львівську область із червоної карантинної зони одразу у жовту. Рішення державної комісії стало несподіванкою для місцевої влади, тому мер Львова Андрій Садовий оперативно скликав міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка 26 квітня розглянула послаблення карантину в місті.

«Міська комісія з надзвичайних ситуацій адаптувала свої рішення відповідно до «жовтої» зони. Але я благаю не забувати про здоровий глузд. У лікарнях справді є вільні ліжка. Їх буде ще більше, бо це політика міста – збільшувати фонд ліжко-місць. Але, разом з тим, наші реанімації переповнені», – написав мер Львова Андрій Садовий.

Водночас у місті продовжено дію карантину до 30 червня: заборонено роботу нічних клубів та рекомендовано не проводити масові події.

Нагадаємо, що жорсткий карантин у Львові запровадили з 19 березня, а з 25 березня Львівщина потрапила до червоної карантинної зони. Через обмеження у місті закрили ресторани, кафе, ТРЦ, заклади культури, школярів відправили на дистанційне навчання, а громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень.

Із 19 квітня у місті послабили карантин та дозволили відкрити непродовольчі ринки, роботу літніх майданчиків та відновити навчання школярів 1-4 класів.